Fırtına farkı açıyor

Süper Lig'i kasıp kavuran Trabzonspor, ilk yarıdaki performansına da fark atmış durumda. İlk yarıda puan kaybettiği G.Saray (2-2 ve 2-1), Konya (2-2 ve 2-1) ve Alanya'ya (1-1 ve 4-0) ikinci yarıda şans tanımayan Fırtına, devre arasına 7 puan farkla girmişti. İkinci yarının ilk 7 haftasında ise bu farkı açtı. Bordo-mavililer yine ligin ilk devresinde takıldığı Antalyaspor ve Başakşehir'i de bu kez yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

19 TAKIMIN 17'SİNİ YENDİ

Karadeniz devi, bitime 12 hafta kala 19 rakibinin 17'sini yenerken, sadece 2 takım kaldı; Antalyaspor ve Başakşehir... Trabzonspor, tek mağlubiyeti ilk yarıda Antalya deplasmanında almış, Başakşehir'le de 0-0 berabere kalmıştı.

REKORA KOŞUYOR

Süper Lig'de 63 puanı olan Trabzonspor, 26. haftalar itibarıyla tarihinde en fazla puan topladığı 1995-96 sezonunun sadece 1 puan gerisinde. 1995-96 dönemini 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 26. haftasında topladığı 64 puan ile en iyi derecesini elde etmişti.

30. HAFTADA ÖNE GEÇEBİLİR

Karadeniz devinin 1995- 96 sezonundaki başarılı dönemini geçmesi için önündeki 4 Süper Lig maçını da kazanması gerekiyor. 1995- 96'da 30. haftayı 73 puanla kapatan Karadeniz devi, bu sezon art arda 4 hafta kazanması halinde puanını 75'e yükselterek tarihindeki en iyi dönemini yaşamış olacak.