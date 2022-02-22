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TRABZONSPOR HABERİ: Transferde nokta atışı! Tymoteusz Puchacz değişilmez oldu

Son dakika spor haberi: Şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürüyen Trabzonspor'da yapılan transferler takıma direkt katkı veriyor. Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, rakipleriyle arasındaki puan farkını her geçen hafta açıyor. Ara transferde Edin Visca hamlesiyle bomba etkisi yaratan Fırtına'da Tymoteusz Puchacz da sol bekin değişilmez ismi oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 11:50
TRABZONSPOR HABERİ: Transferde nokta atışı! Tymoteusz Puchacz değişilmez oldu

Trabzonspor, Süper Lig'de yoluna doludizgin devam ederken, transferde yapılan doğru hamleler bunda en büyük payı aldı. Devre arası transferlerinde Edin Visca ismi ön plana çıkarken, Denswil'in stopere geçmesiyle Tymoteusz Puchacz da sol bekin değişilmezi oldu.

TRABZONSPOR HABERİ: Transferde nokta atışı! Tymoteusz Puchacz değişilmez oldu

Union Berlin'den transfer edilen Polonyalı futbolcu ligin ilk yarısında Alman ekibinde ligde hiç forma giyemezken, sadece UEFA Konferans Ligi'nde 5 maçta şans buldu ve bir asist yaptı. Buna rağmen 23 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili takımda forma girmesi uzun sürmedi. Puchacz, Süper Lig'de 5 maçta 418 dakika görev yaparken bir gol pası vererek skora da katkı da bulundu.

TRABZONSPOR HABERİ: Transferde nokta atışı! Tymoteusz Puchacz değişilmez oldu

Bordo-mavili oyuncunun Aytemiz Alanyaspor karşısında hem hücumda, hem de savunmada ortaya koyduğu performans rakamlara da yansıdı. Milliyet'te yer alan haberde, Puchacz 90 dakika forma giydiği karşılaşmada 51 kez topla buluştu ve bu alanda Bakasetas'tan sonra ikinci sırayı aldı. 33 pas denemesinde %88.1'lik isabet sağlayan Polonyalı oyuncu, bir isabetli orta yaptı, bir de şut pası verdi.

TRABZONSPOR HABERİ: Transferde nokta atışı! Tymoteusz Puchacz değişilmez oldu

Savunmada 3 kez top kapma girişiminin ikisinde başarılı olan 23 yaşındaki futbolcu, girdiği 10 ikili mücadelenin ise altısını kazandı.

TRABZONSPOR HABERİ: Transferde nokta atışı! Tymoteusz Puchacz değişilmez oldu

Tymoteusz Puchacz kimdir?
ymoteusz Puchacz, 23 Ocak 1999 yılında Polonya'nın Sulechow şehrinde dünyaya geldi. Çok küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Polonyalı, profesyonel kariyerine 2017'de ülkesinin en köklü ekiplerinden Lech Poznan'da başladı. Sol bek olarak görev yapan Puchacz, sırasıyla Lech Poznan, Zaglebie Sosnowiec, GKS Katowice formaları giydi.

TRABZONSPOR HABERİ: Transferde nokta atışı! Tymoteusz Puchacz değişilmez oldu

Geçtiğimiz yıla kadar hiç ülkesi dışına çıkmayan 22 yaşındaki futbolcu, 1 Temmuz 2021'de Almanya'nın yolunu tuttu. Özellikle hücum gücüyle dikkat çeken, atağa çıkmayı seven ve skor katkısıyla ön planda olan 22 yaşındaki futbolcu, Union Berlin'e sezon başında 2.5 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

TRABZONSPOR HABERİ: Transferde nokta atışı! Tymoteusz Puchacz değişilmez oldu

Ancak Alman ekibinde beklediği forma şansını bulamadı. Bundesliga'da 17 maçın sadece 2'sinde kadroda olan Puchacz, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 7 maça çıktı, bulduğu kısıtlı sürede 2 asist yapma başarısı gösterdi. 1.80 boyunda olan genç oyuncu, hızı ve temposuyla fark yaratıyor.

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