TRABZONSPOR HABERİ: Transferde nokta atışı! Tymoteusz Puchacz değişilmez oldu

Trabzonspor, Süper Lig'de yoluna doludizgin devam ederken, transferde yapılan doğru hamleler bunda en büyük payı aldı. Devre arası transferlerinde Edin Visca ismi ön plana çıkarken, Denswil'in stopere geçmesiyle Tymoteusz Puchacz da sol bekin değişilmezi oldu.

Union Berlin'den transfer edilen Polonyalı futbolcu ligin ilk yarısında Alman ekibinde ligde hiç forma giyemezken, sadece UEFA Konferans Ligi'nde 5 maçta şans buldu ve bir asist yaptı. Buna rağmen 23 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili takımda forma girmesi uzun sürmedi. Puchacz, Süper Lig'de 5 maçta 418 dakika görev yaparken bir gol pası vererek skora da katkı da bulundu.