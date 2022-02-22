TRABZONSPOR HABERİ: Nwakaeme'den sözleşme mesajı! "Sorun yok" (TS spor haberi)

Bu haftanın en sıcak gündemi Nwakaeme'nin sözleşmesi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat ile görüşmesi ve sözlü olarak anlaşılan 3 yıllık sözleşmeyi neticelendirmesi bekleniyor. Futbol sihirbazının 1 milyon euro bonus + imza parası + 1 milyon 500 bin euro maaşı kabul ettiği belirtildi. Nwakaeme de Alanya dönüşü havalimanında taraftarın sözleşme sorusuna "Sorun yok, her şey yolunda" cevabını vererek yeşil ışığı yaktı.
Yunus Emre SEL
Bu haftanın en sıcak gündemi Nwakaeme'nin sözleşmesi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat ile görüşmesi ve sözlü olarak anlaşılan 3 yıllık sözleşmeyi neticelendirmesi bekleniyor. Futbol sihirbazının 1 milyon euro bonus + imza parası + 1 milyon 500 bin euro maaşı kabul ettiği belirtildi. Nwakaeme de Alanya dönüşü havalimanında taraftarın sözleşme sorusuna "Sorun yok, her şey yolunda" cevabını vererek yeşil ışığı yaktı.
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