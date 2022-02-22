Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Nwakaeme'den sözleşme mesajı! "Sorun yok" (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERİ: Nwakaeme'den sözleşme mesajı! "Sorun yok" (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavili yıldız Nwakaeme, Alanya dönüşü sözleşme konusunu soran taraftara "Sorun yok, her şey yolunda" cevabını verdi. İşte tüm detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Nwakaeme'den sözleşme mesajı! "Sorun yok" (TS spor haberi)

Bu haftanın en sıcak gündemi Nwakaeme'nin sözleşmesi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat ile görüşmesi ve sözlü olarak anlaşılan 3 yıllık sözleşmeyi neticelendirmesi bekleniyor. Futbol sihirbazının 1 milyon euro bonus + imza parası + 1 milyon 500 bin euro maaşı kabul ettiği belirtildi. Nwakaeme de Alanya dönüşü havalimanında taraftarın sözleşme sorusuna "Sorun yok, her şey yolunda" cevabını vererek yeşil ışığı yaktı.

Yunus Emre SEL

DİĞER
Son dakika: Buse Varol ve Alişan'ın boşanacağı iddia ediliyordu! Buse Varol'un paylaşımında dikkat çeken detay
Putin'in bağımsızlığı tanıma kararı Donetsk'te Rusya bayrakları ve havai fişeklerle kutlandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor