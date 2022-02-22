TRABZONSPOR HABERİ: Nwakaeme'den sözleşme mesajı! "Sorun yok" (TS spor haberi)

Bu haftanın en sıcak gündemi Nwakaeme'nin sözleşmesi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat ile görüşmesi ve sözlü olarak anlaşılan 3 yıllık sözleşmeyi neticelendirmesi bekleniyor. Futbol sihirbazının 1 milyon euro bonus + imza parası + 1 milyon 500 bin euro maaşı kabul ettiği belirtildi. Nwakaeme de Alanya dönüşü havalimanında taraftarın sözleşme sorusuna "Sorun yok, her şey yolunda" cevabını vererek yeşil ışığı yaktı.



Yunus Emre SEL

