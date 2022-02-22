Trabzon şehri şampiyonluk havasına girdi. Trafik ışıklarına 'O sene bu sene' yazıldı. Trabzon Büyüşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bizim mahalle bekliyor, bizim sokaklar, bizim uşaklar" yazarak görüntüleri paylaştı.



İŞTE BORDO-MAVİ AŞK



Osmaniye'de Trabzonspor'a gönül veren Hasan Coşkun, iki evinin de dış cephesini çok sevdiği takımının bordo-mavi renklerine boyadı. Coşkun, "Herkese Trabzonspor sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Sayımız artıyor" diye konuştu.