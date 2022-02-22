Trabzon şehri şampiyonluk havasına girdi. Trafik ışıklarına 'O sene bu sene' yazıldı. Trabzon Büyüşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bizim mahalle bekliyor, bizim sokaklar, bizim uşaklar" yazarak görüntüleri paylaştı.
İŞTE BORDO-MAVİ AŞK
Osmaniye'de Trabzonspor'a gönül veren Hasan Coşkun, iki evinin de dış cephesini çok sevdiği takımının bordo-mavi renklerine boyadı. Coşkun, "Herkese Trabzonspor sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Sayımız artıyor" diye konuştu.
Trabzon şehri şampiyonluk havasına girdi. Trafik ışıklarına 'O sene bu sene' yazıldı. Trabzon Büyüşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bizim mahalle bekliyor, bizim sokaklar, bizim uşaklar" yazarak görüntüleri paylaştı.
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