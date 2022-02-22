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O sene bu sene

Trabzon şehri şampiyonluk havasına girdi. Trafik ışıklarına 'O sene bu sene' yazıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 06:50
O sene bu sene

Trabzon şehri şampiyonluk havasına girdi. Trafik ışıklarına 'O sene bu sene' yazıldı. Trabzon Büyüşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bizim mahalle bekliyor, bizim sokaklar, bizim uşaklar" yazarak görüntüleri paylaştı.

İŞTE BORDO-MAVİ AŞK

Osmaniye'de Trabzonspor'a gönül veren Hasan Coşkun, iki evinin de dış cephesini çok sevdiği takımının bordo-mavi renklerine boyadı. Coşkun, "Herkese Trabzonspor sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Sayımız artıyor" diye konuştu.

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