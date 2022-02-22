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Biletler anında bitti

Satışa sunulan Kayserispor maçının biletleri birkaç saat içinde bitti. Tribünlerde rekor taraftar bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 06:50
Biletler anında bitti

Karadeniz devi, 25 Şubat Cuma günü saat 20.00'de oynayacağı Kayserispor maçının biletlerini satışa sundu. Taraftarlar biletleri birkaç saat içinde bitirdi. Gelen yoğun talep sonrası misafir takım tribünündeki biletleri de satışa sunuldu, onlar da anında bitti. Yönetim, taraftarlara çağrıda bulunarak kombine sahibi olan ama stada gelemeyecek kişilerin biletlerini tek maçlığına kulübe devretmesini istedi. Cuma gecesi yeni bir taraftar rekoru bekleniyor. Karadeniz devinin tribünleri doluluk oranında Türkiye'de zirvede.

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