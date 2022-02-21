Var mı yan bakan

Süper Lig'de bu sezon 20. maçını oynayan 'Bay Beyin' dünkü karşılaşmada 8. golüne ulaştı. Nwakaeme; Yeni Malatya, Sivas, Giresun, Galatasaray, Ç. Rize ve Adana Demir ağlarını 1'er kez havalandırmıştı. Bu sezon ise ilk kez bir maçta 2 gol birden atmayı başardı. Kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğü de biliniyor. Trabzonspor'un son dönemde en etkili isimlerinin başında gelen Nwakaeme'nin de Karadeniz devinde kariyerine devam etmek istediği öğrenildi. Tarafların bu hafta içinde anlaşması bekleniyor.
Süper Lig'de bu sezon 20. maçını oynayan 'Bay Beyin' dünkü karşılaşmada 8. golüne ulaştı. Nwakaeme; Yeni Malatya, Sivas, Giresun, Galatasaray, Ç. Rize ve Adana Demir ağlarını 1'er kez havalandırmıştı. Bu sezon ise ilk kez bir maçta 2 gol birden atmayı başardı. Kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğü de biliniyor. Trabzonspor'un son dönemde en etkili isimlerinin başında gelen Nwakaeme'nin de Karadeniz devinde kariyerine devam etmek istediği öğrenildi. Tarafların bu hafta içinde anlaşması bekleniyor.
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