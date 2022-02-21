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Var mı yan bakan

Nijeryalı futbolcu, 5’te perdeyi açtı, 26’da ikinci golü yazdı. 32 yaşındaki oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez turuncu-yeşillilerin ağlarını sarstı. 3.5 sezonda tam 20 takımı yaktı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Var mı yan bakan
Şampiyonluğa koşan Trabzonspor, zorlu Alanyaspor deplasmanını Anthony Nwakaeme'nin süper başlangıcıyla kolaya çevirdi. 32 yaşındaki futbolcu, 5. dakikada harika vurdu ve perdeyi açtı. 26'da bir kez daha sahneye çıkıp kendisinin ve takımının ikinci golünü atan Nijeryalı, maçın kilidini çözdü. Süper Lig'de 3.5 sezonda toplam 19 takıma karşı gol veya asist üreten Nwakaeme, Alanyaspor'a karşı ise bunu ilk kez başardı. Ligde daha önce 5 kez güney ekibine karşı mücadele eden Nwakaeme hepsini boş geçmişti ancak bu kez şanssızlığını kırmayı başardı.

Süper Lig'de bu sezon 20. maçını oynayan 'Bay Beyin' dünkü karşılaşmada 8. golüne ulaştı. Nwakaeme; Yeni Malatya, Sivas, Giresun, Galatasaray, Ç. Rize ve Adana Demir ağlarını 1'er kez havalandırmıştı. Bu sezon ise ilk kez bir maçta 2 gol birden atmayı başardı. Kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğü de biliniyor. Trabzonspor'un son dönemde en etkili isimlerinin başında gelen Nwakaeme'nin de Karadeniz devinde kariyerine devam etmek istediği öğrenildi. Tarafların bu hafta içinde anlaşması bekleniyor.

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