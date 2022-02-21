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Trabzonspor yerel basınında büyük coşku! "Fırtına gururla sunar"

Son dakika spor haberi: Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esiyor. Her geçen hafta rakipleriyle arasındaki puan farkını açan bordo-mavililer, hedefe yaklaşmaya devam ediyor. Son olarak deplasmanda Alanyaspor'u farklı geçen Trabzonspor yerel basınında büyük coşku yaşandı. İşte atılan manşetler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 13:17
Trabzonspor yerel basınında büyük coşku! "Fırtına gururla sunar"

Trabzonspor'da bayram havası yaşanıyor. Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden bordo-mavililer şampiyonluk hedefine adım adım yaklaşıyor.

Trabzonspor yerel basınında büyük coşku! "Fırtına gururla sunar"

Alınan farklı galibiyet ve puan farkının açılması yerel basında da büyük coşku yarattı.

İşte o manşetler...

Trabzonspor yerel basınında büyük coşku! "Fırtına gururla sunar"

Taka: Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon.

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