Trabzonspor yerel basınında büyük coşku! "Fırtına gururla sunar"

Trabzonspor'da bayram havası yaşanıyor. Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden bordo-mavililer şampiyonluk hedefine adım adım yaklaşıyor.
Trabzonspor'da bayram havası yaşanıyor. Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden bordo-mavililer şampiyonluk hedefine adım adım yaklaşıyor.
Alınan farklı galibiyet ve puan farkının açılması yerel basında da büyük coşku yarattı.
İşte o manşetler...
Taka: Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon.
Ekspres: Fırtına gururla sunar.
Sonnokta: Allah'ım bitmesin bu rüya.
Günebakış: Trabzonspor 4 köşe.