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TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 yenerek puanını 63'e yükseltti. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 07:48
TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

REHA KAPSAL - AYRI LİG!

Trabzonspor ligde doludizgin giderken özellikle Farioli geldikten sonra çıkışta olan Aytemiz Alanyaspor'a karşı deplasmanda nasıl bir görüntü çizeceği çoğu futbolsever için merak konusuydu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Trabzonspor'u değerlendirirken insanların unuttuğu en önemli şey şu. Eksikleri, sakatlanıp sezonu tamamlayan, kart cezalısı olan, Covid olan oyuncuları olmasa da fark etmiyor. Çünkü saha içinde bu isimlere bağımlı bir oyun oynamıyorlar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Abdullah Avcı oyun gücünün en önemli şey olduğuna herkesi inandırmış. Bu değerli oyun organizasyonunun kaliteli futbolcuların bile üzerinde olması sahada diğer rakiplerine göre farkı getirdiği gibi başarıyı da peşinde getirmesi gayet doğal.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Farioli topa sahip olup, en kısa yoldan kendi kalesinden hücum geçişini rakip savunmanın arkasına koşucu oyuncuları ile sağlayan ve bu şekilde sonuca gitmeye çalışan bir teknik adam. Bunun haricinde de çok fazla bir planı yok. Böyle bir teknik direktöre karşı Abdullah Avcı da savunmayı hücumun bir parçası olarak kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Ön alanda doğru konumlanmalarla yaptığı presle rakibini hataya zorlayarak takımını oynattı. Ve bu oyun kurgusuyla ilk 40 dakikada 4-0'lık net bir skoru sağladı. Farioli genç bir teknik adam. Daha çok eksiği var. Gideceği yol da var. Ama Avcı gibi usta, başarılı ve tecrübeli bir teknik adama karşı saha içinde çaresizlik de yaşadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Alanyaspor tuzaklar kurup, rakibine sıkıntı yaratmayı düşündü. Ancak 'zehire karşı panzehir' üreten Avcı, teknik adam ustalığını da göstererek zor geçmesi beklenen bir deplasmanda çok rahat 3 puan almasını bildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Bazı maçlardaki gibi skoru aldıktan sonra geriye yaslanmak yerine baskıyı daha artırdı. Takımın doğru bir şekilde dizginlerini bırakarak rakip yarı alanda yaptığı oyun anlayışıyla galip gelmesini bildi. Gelinen süreçte şunu net bir şekilde söyleyebiliriz: "Trabzonspor'un ve diğer takımların ayrı oynadığı bir lig seyrediyoruz."

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

YUNUS EMRE SEL - NE GEÇMİŞ TÜKENDİ NE DE YARINLAR

Karşısında futbol oynamaya çalışan rakipler olduğu zaman Trabzonspor da ligin her alanda lideri olarak gereğini yapıyor. Geçmişte olduğu gibi, yarınlarda olacağı gibi... -Hayat yeniler bizleri-

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Farioli, alamet-i farikası olan pas oyunu ısrarını sürdürüyor. Bu oyun anlayışıyla Alanyaspor'u devraldığından beri namağluptu. Trabzonspor ise bu tip rakiplere karşı "tuzak pres" uygulama noktasında hem iştahlı hem becerikliydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Abdullah Avcı tarafında yenilenmesinin ve kazandığı tecrübelerin parıltısı Trabzonspor'un presinden tutun, gerektiğinde pençelerini saklayan bir kaplan gibi usulca yarı sahaya çekilip rakibi gafil avlama anlayışından her noktaya kadar belli oluyordu. "Geçse de yolumuz bozkırlardan..."

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Avcı'nın Trabzonspor'u, geçen sezonun ikinci yarısında "daha iyi olma beklentileriyle" eleştiriliyordu. O dönem bu eleştiriler anlaşılabilirdi. Fakat birkaç hafta önce aynı eleştiriler gelince insan ister istemez durup düşünüyor - "İyi oyun nedir?" İyi oyun, bütün hedeflerinizin uzağında kaldığınızda oynadığınız oyunun adı mı?

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Trabzonspor, bozkırlarda inşa edilmiş bahaneden şatolarda geçirdiği güzel ama boşa geçmiş yıllarının ardından nihayet yeni bir çağ açıyor. "Denizlere çıkar sokaklar."

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Akdeniz'den Adalar'a, Marmara'dan Boğaz'a, Boğaz'dan Karadeniz'e kadar bütün denizlerinde Trabzonspor'un hüküm sürdüğü bir çağ. Hedefe yürüyen Trabzonspor'un bundan sonraki çıtası, bu başarıların sürdürülebilir ve kalıcı hale getirilmesi. Her sezon şampiyon olamaz elbette ama sağlıklı yapıyla her an hedefin yakınında kalabilir.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Alanyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Çıkmaz sanılan sokaklardan denize ulaşabilir. Çalışmak, üretmek, hazır olmak... Dünün, bugünün ve yarının Trabzonspor'un alnına yazdığı bir yazı bu. Satırlardan taşmadan, karalamadan, bembeyaz sayfalara yazdığı...

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