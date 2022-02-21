Kupa göründü

Trabzonspor, performansı ile şampiyonluk yolundaki büyük avantajını her geçen hafta daha da geliştiriyor. 63 puana yükselen Karadeniz devi, cuma günü Kayserispor'u ağırlayacak. Bu arada maç öncesi iki takım da 44 kez fileleri sarsmıştı. En skorer iki takımın karşılaşmasından galip çıkan Fırtına, bu konuda da zirvede tek kaldı. 48 gole ulaşan bordo-mavililer, Süper Lig'in en skorer takımı unvanına tek başına sahip.
Trabzonspor, performansı ile şampiyonluk yolundaki büyük avantajını her geçen hafta daha da geliştiriyor. 63 puana yükselen Karadeniz devi, cuma günü Kayserispor'u ağırlayacak. Bu arada maç öncesi iki takım da 44 kez fileleri sarsmıştı. En skorer iki takımın karşılaşmasından galip çıkan Fırtına, bu konuda da zirvede tek kaldı. 48 gole ulaşan bordo-mavililer, Süper Lig'in en skorer takımı unvanına tek başına sahip.
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