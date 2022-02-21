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Kupa göründü

Nwakaeme (2), Cornelius ve Dorukhan ile coşan lider, takipçisi Konya ile puan farkını 14'e çıkardı, gövde gösterisi yaptı. Trabzon, "Baharın gelişini simgeleyen ilk cemre havaya düştü. Bu acaba başka şeylerin habercisi olabilir mi" tweeti attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Kupa göründü
Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında şov yaptı. Maça fırtına gibi başlayan Karadeniz devi, futbol ve gol şov sergiledi. En yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un Kasımpaşa ile berabere kalması sonrası aradaki puan farkını 14'e yükseltme şansını elde eden bordo-mavililer, dün daha ilk yarıda istediğini aldı. 17 haftadır zirvede yer alan Fırtına'nın bir maçı eksik Konya ile puan farkı 14'e çıktı

Trabzonspor, performansı ile şampiyonluk yolundaki büyük avantajını her geçen hafta daha da geliştiriyor. 63 puana yükselen Karadeniz devi, cuma günü Kayserispor'u ağırlayacak. Bu arada maç öncesi iki takım da 44 kez fileleri sarsmıştı. En skorer iki takımın karşılaşmasından galip çıkan Fırtına, bu konuda da zirvede tek kaldı. 48 gole ulaşan bordo-mavililer, Süper Lig'in en skorer takımı unvanına tek başına sahip.
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