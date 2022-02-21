Haberler Trabzonspor Hesapları kapattı

Hesapları kapattı

Fırtına, Süper Lig’in ilk yarısında puan kaptırdığı G.Saray, Konya ve Alanya’yı ikinci devre yendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Hesapları kapattı
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor ilk yarıda puan kaptırdığı rakiplerine karşı sezonun ikinci devresinde hesabı kapatmayı sürdürüyor. Bordo-mavililer, Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor'dan sonra Aytemiz Alanyaspor'dan da rövanşı aldı. Sezonun ilk puan kaybını iç sahada Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak yaşayan bordo-mavililer ezeli rakibini İstanbul'da 2-1 yenmeyi başarmıştı. Konya deplasmanından yine 2-2'lik skorla dönen Karadeniz devi, yeşil-beyazlı takımı da 2-1 devirmişti. Şenol Güneş Stadı'nda 1-1 berabere kaldığı Alanya'yı da dün mağlup ederek bir hesabı daha kapattı.
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