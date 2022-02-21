Hesapları kapattı

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor ilk yarıda puan kaptırdığı rakiplerine karşı sezonun ikinci devresinde hesabı kapatmayı sürdürüyor. Bordo-mavililer, Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor'dan sonra Aytemiz Alanyaspor'dan da rövanşı aldı. Sezonun ilk puan kaybını iç sahada Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak yaşayan bordo-mavililer ezeli rakibini İstanbul'da 2-1 yenmeyi başarmıştı. Konya deplasmanından yine 2-2'lik skorla dönen Karadeniz devi, yeşil-beyazlı takımı da 2-1 devirmişti. Şenol Güneş Stadı'nda 1-1 berabere kaldığı Alanya'yı da dün mağlup ederek bir hesabı daha kapattı.