Hamsik’in durumu iyi

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle ülkesine giden Hamsik ile ilgili konuştu. Bordo-mavili hoca, "Hamsik'in ağrıları var. Risk almak istemiyoruz. Pazartesi (bugün) bizimle olacak, cuma günkü maç için bir değerlendirme yapacağız. Olmasa dahi bir sonraki hafta oynar. Şu anda tam iyi değil ama öncesinden iyi. Durumuna bakacağız" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle ülkesine giden Hamsik ile ilgili konuştu. Bordo-mavili hoca, "Hamsik'in ağrıları var. Risk almak istemiyoruz. Pazartesi (bugün) bizimle olacak, cuma günkü maç için bir değerlendirme yapacağız. Olmasa dahi bir sonraki hafta oynar. Şu anda tam iyi değil ama öncesinden iyi. Durumuna bakacağız" ifadelerini kullandı.