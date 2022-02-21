Dorukhan’dan siftah

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Dorukhan Toköz, dün ligde bordo-mavili formayla 19. maçına çıktı. 25 yaşındaki milli futbolcu, son haftaların değişilmez ismi olmuştu. Dorukhan, 39. dakikada kafa vuruşuyla Trabzonspor'un maçtaki 4. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu, Fırtına'da ilk kez fileleri sarsmayı başardı. Maç sonunda çok iyi oynadıklarını ifade eden Dorukhan, "Zor bir maça gittiğimizi konuşuyorduk. Çalıştığımız işlerin karşılığını aldık. Baskıdan bir gol attık öne geçtik. 2. yarıda biraz daha geride bekledik, çok mutluyuz.. Elimden geleni yapıyorum, her hafta değişik çalışmalar yapıyoruz. Galip geldiğimiz için mutluyum" dedi.