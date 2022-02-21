Haberler Trabzonspor Dorukhan’dan siftah

Dorukhan’dan siftah

25 yaşındaki orta saha, Karadeniz devinde ilk kez gol sevinci yaşadı, “Çalıştığımız işlerin karşılığını aldık” ifadesini kullandı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Dorukhan’dan siftah
Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Dorukhan Toköz, dün ligde bordo-mavili formayla 19. maçına çıktı. 25 yaşındaki milli futbolcu, son haftaların değişilmez ismi olmuştu. Dorukhan, 39. dakikada kafa vuruşuyla Trabzonspor'un maçtaki 4. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu, Fırtına'da ilk kez fileleri sarsmayı başardı. Maç sonunda çok iyi oynadıklarını ifade eden Dorukhan, "Zor bir maça gittiğimizi konuşuyorduk. Çalıştığımız işlerin karşılığını aldık. Baskıdan bir gol attık öne geçtik. 2. yarıda biraz daha geride bekledik, çok mutluyuz.. Elimden geleni yapıyorum, her hafta değişik çalışmalar yapıyoruz. Galip geldiğimiz için mutluyum" dedi.
DİĞER
Eşi kendisinden de ünlü çıktı! Yargı'nın Seda'sı Nergis Öztürk bakın hangi oyuncuyla evliymiş!
Nazım Akmandil'den sevgilisi Burcu Esmersoy'u havalara uçuran sürpriz! Paris'te...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor