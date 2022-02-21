Haberler Trabzonspor Cornelius geri döndü

Cornelius geri döndü

Giresun maçı sonrası suskunluğa bürünen Danimarkalı forvet, Alanya filelerini sarsarak 3 haftalık gol orucunu bozdu. Krallıkta da zirvede...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Cornelius geri döndü
Karadeniz devinin forveti Andreas Cornelius, 3 haftalık suskunluğunu dün bitirdi. 1-1 sonuçlanan Giresunspor karşılaşmasında fileleri sarstıktan sonra bir daha gol atamayan Danimarkalı oyuncu, Aytemiz Alanyaspor karşısında hasrete son verdi. Geçtiğimiz hafta İttifak Holding Konyaspor mücadelesindeki performansıyla alkış toplayan, ilk golün asistini yapan ve bir topu da direkten dönen 28 yaşındaki yıldızın skor üretemediği en uzun süre sezonun ilk yarısında 4 haftalık dönemde olmuştu. Cornelius gol özlemine o periyotta da deplasmanda son vermiş ve 2-1 kazandıkları karşılaşmada Beşiktaş filelerini havalandırmıştı. Bu kez Alanya'da sahneye çıkan Viking, Süper Lig'de 12 gole ulaştı ve zirveyi Karagümrüklü Pesic ve Kasımpaşalı Umut Bozok ile paylaştı.
DİĞER
Son dakika: Fatih Terim almıştı, Domenec Torrent beğenmedi! Galatasaray’da yıldız ismin bileti kesildi…
Nazım Akmandil'den sevgilisi Burcu Esmersoy'u havalara uçuran sürpriz! Paris'te...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor