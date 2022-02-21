Cornelius geri döndü

Karadeniz devinin forveti Andreas Cornelius, 3 haftalık suskunluğunu dün bitirdi. 1-1 sonuçlanan Giresunspor karşılaşmasında fileleri sarstıktan sonra bir daha gol atamayan Danimarkalı oyuncu, Aytemiz Alanyaspor karşısında hasrete son verdi. Geçtiğimiz hafta İttifak Holding Konyaspor mücadelesindeki performansıyla alkış toplayan, ilk golün asistini yapan ve bir topu da direkten dönen 28 yaşındaki yıldızın skor üretemediği en uzun süre sezonun ilk yarısında 4 haftalık dönemde olmuştu. Cornelius gol özlemine o periyotta da deplasmanda son vermiş ve 2-1 kazandıkları karşılaşmada Beşiktaş filelerini havalandırmıştı. Bu kez Alanya'da sahneye çıkan Viking, Süper Lig'de 12 gole ulaştı ve zirveyi Karagümrüklü Pesic ve Kasımpaşalı Umut Bozok ile paylaştı.