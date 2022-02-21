Avcı: Rakibimize tuzak kurduk

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor'a tuzak kurduklarını söyledi. Başarılı hoca, "Rakibi merkeze yönlendirerek bir tuzak kurduk. Buradan goller bulmamız da bizi mutlu etti. Bu maç özelinde her detayı çalıştık. Rakibimizin ne yapacağını da biliyorduk. Harika bir sonuç fakat çalıştığımız şeylerin meyvesini almak bizi ayrıca sevindirdi. Pırıl pırıl bir ışık var, bu hâlâ devam ediyor. Henüz bir şey kazanmadık, bir maç kazandık. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Cuma günü Kayserispor maçımız var" dedi.