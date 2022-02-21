Haberler Trabzonspor Alanya’da ilk yaşandı

Alanya’da ilk yaşandı

Fırtına'yı şaha kaldıran teknik direktör Abdullah Avcı, dün bir ilki yaşadı. 10 Kasım 2020'de işbaşı yapan deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor'un başında Aytemiz Alanyaspor'u ilk kez yendi. Daha önce rakibi ile iki kez karşılaşan deneyimli hoca, 3-1 yenilmiş ve 1-1 berabere kalmıştı. Karadeniz devi ile ilk defa Alanya deplasmanına giden Avcı, istediğini almayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Alanya’da ilk yaşandı
Fırtına'yı şaha kaldıran teknik direktör Abdullah Avcı, dün bir ilki yaşadı. 10 Kasım 2020'de işbaşı yapan deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor'un başında Aytemiz Alanyaspor'u ilk kez yendi. Daha önce rakibi ile iki kez karşılaşan deneyimli hoca, 3-1 yenilmiş ve 1-1 berabere kalmıştı. Karadeniz devi ile ilk defa Alanya deplasmanına giden Avcı, istediğini almayı başardı.
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