Alanya’da ilk yaşandı

Fırtına'yı şaha kaldıran teknik direktör Abdullah Avcı, dün bir ilki yaşadı. 10 Kasım 2020'de işbaşı yapan deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor'un başında Aytemiz Alanyaspor'u ilk kez yendi. Daha önce rakibi ile iki kez karşılaşan deneyimli hoca, 3-1 yenilmiş ve 1-1 berabere kalmıştı. Karadeniz devi ile ilk defa Alanya deplasmanına giden Avcı, istediğini almayı başardı.
Fırtına'yı şaha kaldıran teknik direktör Abdullah Avcı, dün bir ilki yaşadı. 10 Kasım 2020'de işbaşı yapan deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor'un başında Aytemiz Alanyaspor'u ilk kez yendi. Daha önce rakibi ile iki kez karşılaşan deneyimli hoca, 3-1 yenilmiş ve 1-1 berabere kalmıştı. Karadeniz devi ile ilk defa Alanya deplasmanına giden Avcı, istediğini almayı başardı.