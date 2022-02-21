5 isim sarıda geçti

Fırtına'da 5 futbolcu, Alanyaspor deplasmanına çıkmadan önce sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. 3'er sarı kartı bulunan sağ bek Bruno Peres, golcü Djaniny Semedo, kaleci Uğurcan Çakır, orta saha oyuncuları Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas, bu karşılaşmayı kazasız atlattı. Bu isimler, 25 Şubat'ta içeride oynanacak Kayseri maçında forma giyebilecek.
Fırtına'da 5 futbolcu, Alanyaspor deplasmanına çıkmadan önce sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. 3'er sarı kartı bulunan sağ bek Bruno Peres, golcü Djaniny Semedo, kaleci Uğurcan Çakır, orta saha oyuncuları Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas, bu karşılaşmayı kazasız atlattı. Bu isimler, 25 Şubat'ta içeride oynanacak Kayseri maçında forma giyebilecek.