Haberler Trabzonspor 5 isim sarıda geçti

5 isim sarıda geçti

Fırtına'da 5 futbolcu, Alanyaspor deplasmanına çıkmadan önce sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. 3'er sarı kartı bulunan sağ bek Bruno Peres, golcü Djaniny Semedo, kaleci Uğurcan Çakır, orta saha oyuncuları Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas, bu karşılaşmayı kazasız atlattı. Bu isimler, 25 Şubat'ta içeride oynanacak Kayseri maçında forma giyebilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
5 isim sarıda geçti
Fırtına'da 5 futbolcu, Alanyaspor deplasmanına çıkmadan önce sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. 3'er sarı kartı bulunan sağ bek Bruno Peres, golcü Djaniny Semedo, kaleci Uğurcan Çakır, orta saha oyuncuları Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas, bu karşılaşmayı kazasız atlattı. Bu isimler, 25 Şubat'ta içeride oynanacak Kayseri maçında forma giyebilecek.
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