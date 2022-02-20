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Visca ilk peşinde

Devre arasında Başakşehir'den bordo-mavili takıma katılan Edin Visca, Konyaspor maçında attığı 2 golle galibiyeti getirmişti. 32 yaşındaki oyuncu sadece 3 puan değil 3 maç üst üste gol atmanın sevincini de yaşamıştı. 3 yıl önce Başakşehir formasıyla da 3 hafta art arda fileleri sarsan Visca, Trabzonspor 'da da aynı başarıya ulaşarak rekorunu egale etmişti. Boşnak oyuncu şimdi gözünü Alanya maçına çevirdi. Visca bugün de ağları havalandırırsa kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste gol sevinci yaşamış olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 06:50
Visca ilk peşinde
Devre arasında Başakşehir'den bordo-mavili takıma katılan Edin Visca, Konyaspor maçında attığı 2 golle galibiyeti getirmişti. 32 yaşındaki oyuncu sadece 3 puan değil 3 maç üst üste gol atmanın sevincini de yaşamıştı. 3 yıl önce Başakşehir formasıyla da 3 hafta art arda fileleri sarsan Visca, Trabzonspor 'da da aynı başarıya ulaşarak rekorunu egale etmişti. Boşnak oyuncu şimdi gözünü Alanya maçına çevirdi. Visca bugün de ağları havalandırırsa kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste gol sevinci yaşamış olacak.
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