Visca ilk peşinde

Devre arasında Başakşehir'den bordo-mavili takıma katılan Edin Visca, Konyaspor maçında attığı 2 golle galibiyeti getirmişti. 32 yaşındaki oyuncu sadece 3 puan değil 3 maç üst üste gol atmanın sevincini de yaşamıştı. 3 yıl önce Başakşehir formasıyla da 3 hafta art arda fileleri sarsan Visca, Trabzonspor 'da da aynı başarıya ulaşarak rekorunu egale etmişti. Boşnak oyuncu şimdi gözünü Alanya maçına çevirdi. Visca bugün de ağları havalandırırsa kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste gol sevinci yaşamış olacak.
Devre arasında Başakşehir'den bordo-mavili takıma katılan Edin Visca, Konyaspor maçında attığı 2 golle galibiyeti getirmişti. 32 yaşındaki oyuncu sadece 3 puan değil 3 maç üst üste gol atmanın sevincini de yaşamıştı. 3 yıl önce Başakşehir formasıyla da 3 hafta art arda fileleri sarsan Visca, Trabzonspor 'da da aynı başarıya ulaşarak rekorunu egale etmişti. Boşnak oyuncu şimdi gözünü Alanya maçına çevirdi. Visca bugün de ağları havalandırırsa kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste gol sevinci yaşamış olacak.