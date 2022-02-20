Viking için gol vakti

Andreas Cornelius suskunluğuna Alanya maçında son vermeyi hedefliyor. En son 22. haftada oynanan ve 1-1 sonuçlanan Giresunspor karşılaşmasında fileleri sarsan Danimarkalı forvet, 3 haftadır sessiz. Konyaspor maçında asist yapan 28 yaşındaki yıldızın bir topu direkten dönmüştü. Hafta boyunca sıkı bir şekilde hazırlanan Cornelius, Alanya'da hasreti bitirmek istiyor.
Andreas Cornelius suskunluğuna Alanya maçında son vermeyi hedefliyor. En son 22. haftada oynanan ve 1-1 sonuçlanan Giresunspor karşılaşmasında fileleri sarsan Danimarkalı forvet, 3 haftadır sessiz. Konyaspor maçında asist yapan 28 yaşındaki yıldızın bir topu direkten dönmüştü. Hafta boyunca sıkı bir şekilde hazırlanan Cornelius, Alanya'da hasreti bitirmek istiyor.