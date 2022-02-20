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Viking için gol vakti

Andreas Cornelius suskunluğuna Alanya maçında son vermeyi hedefliyor. En son 22. haftada oynanan ve 1-1 sonuçlanan Giresunspor karşılaşmasında fileleri sarsan Danimarkalı forvet, 3 haftadır sessiz. Konyaspor maçında asist yapan 28 yaşındaki yıldızın bir topu direkten dönmüştü. Hafta boyunca sıkı bir şekilde hazırlanan Cornelius, Alanya'da hasreti bitirmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 06:50
Viking için gol vakti
Andreas Cornelius suskunluğuna Alanya maçında son vermeyi hedefliyor. En son 22. haftada oynanan ve 1-1 sonuçlanan Giresunspor karşılaşmasında fileleri sarsan Danimarkalı forvet, 3 haftadır sessiz. Konyaspor maçında asist yapan 28 yaşındaki yıldızın bir topu direkten dönmüştü. Hafta boyunca sıkı bir şekilde hazırlanan Cornelius, Alanya'da hasreti bitirmek istiyor.
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