Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması!

Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Fırtına, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Maçta bir penaltı kurtaran ve aynı pozisyonda sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır, "Penaltıda top, dizime çok sert geldi. Ondan dolayı çok zorlamak istemedim, oyundan çıktım." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 18:16
Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması!

Arkadaşlarıma yardımcı olmaya, liderlik yapmaya çalışıyorum. 4-0 gibi bir skorla iyi bir futbolla kazandık. Herkesi kutluyorum, Alanyaspor çok iyi hocası olan bir takım, ama Abdullah hoca ne yapmamız gerektiğini bize çok iyi anlattı. Rakibin pas opsiyonunu kapatarak golü bulduk. İyi bir takıma karşı kazanmak çok önemliydi.

Şampiyonluğa gidiyoruz. Bu zor deplasmanda kazanmak çok önemliydi. Öz güvenimiz, moralimiz, her şeyimiz yerinde. İnşallah sezon sonunu şampiyonlukla bitiririz.

Penaltıda top, dizime çok sert geldi. Ondan dolayı çok zorlamak istemedim, oyundan çıktım.

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