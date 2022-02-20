Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması!

Arkadaşlarıma yardımcı olmaya, liderlik yapmaya çalışıyorum. 4-0 gibi bir skorla iyi bir futbolla kazandık. Herkesi kutluyorum, Alanyaspor çok iyi hocası olan bir takım, ama Abdullah hoca ne yapmamız gerektiğini bize çok iyi anlattı. Rakibin pas opsiyonunu kapatarak golü bulduk. İyi bir takıma karşı kazanmak çok önemliydi.

Şampiyonluğa gidiyoruz. Bu zor deplasmanda kazanmak çok önemliydi. Öz güvenimiz, moralimiz, her şeyimiz yerinde. İnşallah sezon sonunu şampiyonlukla bitiririz.

Penaltıda top, dizime çok sert geldi. Ondan dolayı çok zorlamak istemedim, oyundan çıktım.