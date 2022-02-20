Trabzonspor'dan flaş paylaşım! "Dalga dalga geliyoruz"

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin ilk yarısını bordo-mavililer 4-0 önde tamamladı.

İlk yarının ardından Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Dalga dalga geliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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