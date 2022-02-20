Trabzonspor'da parola 14! İşte Avcı'nın 11'i

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 26. haftada bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bordomavililer, en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un Kasımpaşa'ya takıldığı haftada kazanarak zirvede farkı 14 puana çıkarmak istiyor. Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Alanyaspor'u da devirmesi halinde serisini 4 maça taşıyacak. Teknik direktör Abdullah Avcı hedeflerinin 3 puan olduğunu belirtirken, güçlü rakipleri karşısında bunun kolay olmayacağını hatırlattı.

SAVAŞMALIYIZ

Son antrenmanda oyuncularına uyarılarda bulunan bordo-mavili çalıştırıcı, "Hedefimize bir adım daha yaklaşmak için bu maçı da kazanmalıyız. Alanyaspor ligde belli standartları olan ve iyi futbol oynayan bir takım. Güzel bir sonuç almak istiyorsak sahada 90 dakika en az rakip kadar koşup, mücadele etmeli ve inancımızı göstermeliyiz" dedi. Üç puan hedefiyle özel uçakla Alanya'ya giden takım, otelde maç saatini beklemeye başladı.

MUHTEMEL 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Ahmet, Furkan, Fatih, Çağan, Emirhan, Efkan, Novais, Candeias, Oğuz, Eduardo.



TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Cornelius.

AHMETCAN & PERES 11'E



Bordo-mavili takımda Kovid-19 izolasyonunda olan Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil forma giyemeyecek. İki ismin yokluğunda Abdullah Avcı, Bruno Peres ve Ahmetcan Kaplan'a ilk onbirde görev verecek. Orta sahada da formda Dorukhan Toköz ile Siopis ikilisinin birlikte devam etmesi bekleniyor. İki oyuncunun son haftalarda hem mücadeleleri hem de takıma katkıları üst düzeyde. Hücum organizasyonlarını ise Ömür'ün yokluğunda Anastasios Bakasetas şekillendirecek. Yunan oyuncu uzaktan şutlarıyla da etkili olmaya çalışacak.