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Marek Hamsik ülkesine gitti

Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Marek Hamsik, sol arka alt adalesindeki ağrılar geçmeyince Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili kulüp, Slovak yıldızın teknik direktör Abdullah Avcı'nın izniyle ülkesine gittiğini, yarın Trabzon'a dönerek tedavisine burada devam edileceğini açıkladı. Hamsik'in Slovakya'da kendi özel doktoruna görüneceği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 06:50
Marek Hamsik ülkesine gitti
Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Marek Hamsik, sol arka alt adalesindeki ağrılar geçmeyince Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili kulüp, Slovak yıldızın teknik direktör Abdullah Avcı'nın izniyle ülkesine gittiğini, yarın Trabzon'a dönerek tedavisine burada devam edileceğini açıkladı. Hamsik'in Slovakya'da kendi özel doktoruna görüneceği öğrenildi.
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