Marek Hamsik ülkesine gitti

Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Marek Hamsik, sol arka alt adalesindeki ağrılar geçmeyince Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili kulüp, Slovak yıldızın teknik direktör Abdullah Avcı'nın izniyle ülkesine gittiğini, yarın Trabzon'a dönerek tedavisine burada devam edileceğini açıkladı. Hamsik'in Slovakya'da kendi özel doktoruna görüneceği öğrenildi.
Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Marek Hamsik, sol arka alt adalesindeki ağrılar geçmeyince Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili kulüp, Slovak yıldızın teknik direktör Abdullah Avcı'nın izniyle ülkesine gittiğini, yarın Trabzon'a dönerek tedavisine burada devam edileceğini açıkladı. Hamsik'in Slovakya'da kendi özel doktoruna görüneceği öğrenildi.