Fırtına Alanya'da sert esti! Alanyaspor Trabzonspor : 0-4 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 26. hfata karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 4-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 5. ve 26. dakikalarda Nwakaeme, 36'da Cornelius ve 39. dakikada ise Dorukhan Toköz kaydetti. Ayrıca ev sahibinde 67. dakikada Wilson Eduardo penaltı kaçırdı.

Bu skorun ardından Alanyaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve 40 puanda kaldı. Trabzonspor ise üst üste 4. kez kazandı ve 63 puana yükseldi.

DORUKHAN'DAN 1 GOL 1 ASİST!

Alanyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Dorukhan Toköz, ilk golün asistini yaparken son golü de kendisi attı. 25 yaşındaki oyuncu, 71. dakikada yerini Berat Özdemir'e bıraktı.

CORNELIUS SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Son 3 maçta bordo-mavililere gol katkısı veremeyen Andreas Cornelius, bu maçta fileleri sarsarak gol orucunu bozdu.