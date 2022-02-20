Haberler Trabzonspor Fırtına Alanya'da sert esti! Alanyaspor Trabzonspor : 0-4 | MAÇ SONUCU

Fırtına Alanya'da sert esti! Alanyaspor Trabzonspor : 0-4 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Fırtına, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 5. ve 26. dakikalarda Nwakaeme, 36'da Cornelius ve 39. dakikada ise Dorukhan Toköz kaydetti. Ayrıca ev sahibinde 67. dakikada Wilson Eduardo penaltı kaçırdı. Bu skorun ardından Alanyaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve 40 puanda kaldı. Trabzonspor ise üst üste 4. kez kazandı ve 63 puana yükseldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 17:49
Fırtına Alanya'da sert esti! Alanyaspor Trabzonspor : 0-4 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 26. hfata karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 4-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 5. ve 26. dakikalarda Nwakaeme, 36'da Cornelius ve 39. dakikada ise Dorukhan Toköz kaydetti. Ayrıca ev sahibinde 67. dakikada Wilson Eduardo penaltı kaçırdı.

Bu skorun ardından Alanyaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve 40 puanda kaldı. Trabzonspor ise üst üste 4. kez kazandı ve 63 puana yükseldi.

DORUKHAN'DAN 1 GOL 1 ASİST!

Alanyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Dorukhan Toköz, ilk golün asistini yaparken son golü de kendisi attı. 25 yaşındaki oyuncu, 71. dakikada yerini Berat Özdemir'e bıraktı.

CORNELIUS SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Son 3 maçta bordo-mavililere gol katkısı veremeyen Andreas Cornelius, bu maçta fileleri sarsarak gol orucunu bozdu.

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