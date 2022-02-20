Haberler Trabzonspor Deplasmanda tek yenilgi

Deplasmanda tek yenilgi

Trabzon bu sezon ligde çıktığı 12 deplasmanda sadece 1 kez kaybetti. O yenilgi de Antalya'da geldi. 16. haftada Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer dış sahada oynadığı diğer 11 maçın 9'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı. Deplasmanda hanesine 29 puan yazdırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 06:50
Deplasmanda tek yenilgi
Trabzon bu sezon ligde çıktığı 12 deplasmanda sadece 1 kez kaybetti. O yenilgi de Antalya'da geldi. 16. haftada Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer dış sahada oynadığı diğer 11 maçın 9'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı. Deplasmanda hanesine 29 puan yazdırdı.
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