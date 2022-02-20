Bitirim 2’li işbaşında

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında hucümda Anthony Nwakaeme ve Edin Visca'nın performansına güveniyor... Süper ikiliden Visca, ara transferde katıldığı bordo-mavili takımda fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Boşnak yıldız, son 3 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, Kasımpaşa ve Konyaspor galibiyetlerinde başrolde yer alan tecrübeli oyuncunun bu sezon ligin genelinde 8 gol+9 asisti bulunuyor... Ligin 'sihirbazı' Nwakaeme de sol kanatta yine arkadaşlarına pozisyon hazırlayıp, kendisi de gol fırsatı arayacak. Nijeryalı yıldız, geçtiğimiz hafta 4 Konyasporlu rakibini arka arkaya çalımlayarak Visca'ya yaptığı asistle adından söz ettirmişti.