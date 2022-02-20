Haberler Trabzonspor Bitirim 2’li işbaşında

Bitirim 2’li işbaşında

Son haftaların etkili oyuncuları Nwakaeme ve Edin Visca, Alanya’da da Trabzon’un en önemli kozları

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 06:50
Bitirim 2’li işbaşında
Trabzonspor, Alanyaspor karşısında hucümda Anthony Nwakaeme ve Edin Visca'nın performansına güveniyor... Süper ikiliden Visca, ara transferde katıldığı bordo-mavili takımda fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Boşnak yıldız, son 3 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, Kasımpaşa ve Konyaspor galibiyetlerinde başrolde yer alan tecrübeli oyuncunun bu sezon ligin genelinde 8 gol+9 asisti bulunuyor... Ligin 'sihirbazı' Nwakaeme de sol kanatta yine arkadaşlarına pozisyon hazırlayıp, kendisi de gol fırsatı arayacak. Nijeryalı yıldız, geçtiğimiz hafta 4 Konyasporlu rakibini arka arkaya çalımlayarak Visca'ya yaptığı asistle adından söz ettirmişti.
DİĞER
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evlilik yolunda ilk adımı attı! Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup bugün nişanlandı!
Gerçek indirim devletin marketinde! Vatandaşın yüzü güldü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor