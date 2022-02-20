Anthony Nwakaeme: Kupayı müzemize götürene kadar...

Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Fırtına, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Anthony Nwakaeme, "Herhangi bir maçta rahatlamayacağımızı, maç önemsizmiş gibi davranmayacağımızı söylemiştim. Kupayı müzemize götürene kadar rahat davranmayacağız." dedi.

İşte o sözler;

Herhangi bir maçta rahatlamayacağımızı, maç önemsizmiş gibi davranmayacağımızı söylemiştim. Kupayı müzemize götürene kadar rahat davranmayacağız.

Trabzon'u seviyorum. Burada mutluyum. Birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz.