Alanyaspor - Trabzonspor maçındaki ilkler ve maça damga vuran ayrıntılar!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İşte Trabzonspor'un rakibine üstünlük kurduğu mücadelede öne çıkan bazı ayrıtınlar...
- Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım Trabzonspor.
- Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'a ilk kez gol atan Anthony Nwakaeme (6 maç), karşılaşmadaki ilk şutta fileleri havalandırdı.
- Dorukhan Toköz, Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı.
- Alanyaspor taraftarı, Trabzonspor'un attığı 4. gol sonrası lider Trabzonspor'u alkışladı.