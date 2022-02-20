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Alanyaspor - Trabzonspor maçındaki ilkler ve maça damga vuran ayrıntılar!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi... Bordo mavili ekip oytun anlayışı ile rakibi Alanyaspor'a ciddi bir üstünlük sağlarken ilk yarıda goller peş peşe geldi. Alanyaspor teknik direktörü Francesco Farioli'nin savunmadan hücuma doğru, geriden başlayan pas oyunundaki ısrarı karşısında Trabzonspor, presle topa sahip olup hücum aksiyonlarını geliştirdi ve golleri buldu. İşte maçtan öne çıkan ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 17:12 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 17:17
Alanyaspor - Trabzonspor maçındaki ilkler ve maça damga vuran ayrıntılar!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İşte Trabzonspor'un rakibine üstünlük kurduğu mücadelede öne çıkan bazı ayrıtınlar...

- Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım Trabzonspor.

- Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'a ilk kez gol atan Anthony Nwakaeme (6 maç), karşılaşmadaki ilk şutta fileleri havalandırdı.

- Dorukhan Toköz, Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı.

- Alanyaspor taraftarı, Trabzonspor'un attığı 4. gol sonrası lider Trabzonspor'u alkışladı.

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