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Alanyaspor - Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'u farklı mağlup etti. Mücadeleden 4-0 galip ayrılan Fırtına yoluna doludizgin devam etti. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Takımda pırıl pırıl bir ışık olduğunu kaydeden Avcı, galibiyeti taraftara armağan ettiğini söyledi. İşte o açıklamalar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 18:32 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 18:52
Alanyaspor - Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan bordo-mavililer yoluna kayıpsız devam etti. Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: Rakibi merkeze yönlendirerek bir tuzak kurduk. Buradan goller bulmamız da bizi mutlu etti.

Bu maç özelinde her detayı çalıştık. Rakibimizin ne yapacağını da biliyorduk. Savunma ve hücumu ayrı ayrı çalışmıştık. Harika bir sonuç fakat çalıştığımız şeylerin meyvesini almak bizi ayrıca sevindirdi. Pırıl pırıl bir ışık var, bu hala devam ediyor. Henüz bir şey kazanmadık, bir maç kazandık.

Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Cuma günü Kayserispor maçımız var. Taraftarımız bizi hiçbir zaman kırmadı. Cuma günü herkesi bekliyoruz.

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