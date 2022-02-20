Alanyaspor Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Marek Hamsik açıklaması!

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Alanyaspor'u oyun kültürü oluşturmaktan dolayı ve transfer stratejilerinden dolayı takdir ediyorum. Ligin formasyonu farklı oynayan takımlarından bir tanesi. Birbirine yakın oyun formasyonları var. 2 tane topa sahip olmak isteyen takım. Bizim durumumuz çok iyi, kazanarak devam ediyoruz. Daha hiçbir şey kazanmadık. Puan farkı olabilir, her seferinde daha iyisini oynayabilmek daha iyisini yapabilmek istiyoruz. İyi ki Trabzonspor var denilen bir seneyi yaşıyoruz. Bugün inşallah o günlerden birisini yaşarız.

Hamsik sakatlığında risk almak istemiyor, biz de aynı şekilde. Pazartesi bizimle olacak, cuma günkü maç için bir değerlendirme yapacağız. Olmasa dahi bir sonraki maç bizimle olacaktır. Şu anda tam iyi değil ama öncesinden iyi