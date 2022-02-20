Alanyaspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE 📺 | Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan dorukta. Lider Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detyalar gün boyu fotomac.com.tr'de yer alacak.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Efkan, Borja, Novais, Emre Akbaba, Candeias, Efecan, Eduardo

Trabzonspor: Uğurcan - Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz - Dorukhan, Siopis, Bakasetas- Visca, Nwakaeme- Cornelius

ALANYA KAFİLESİNDE 9 EKSİK



25'inci haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında ağrıları arttığı için izin alıp ülkesi Slovakya'ya giden Marek Hamsik, Covid-19'a yakalanan Abdülkadir Ömür ve Denswil, tedavileri devam eden İsmail Köybaşı ve Anders Trondsen, yeni transferlerden Enis Destan, Emrehan Gedikli, Kerem Şen ve Batuhan Kör Alanyaspor kadrosunda yer almadı. Trabzonspor'un 23 kişiden oluşan Aytemiz Alanyaspor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha, Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Puchacz, Vitor Hugo, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Siopis, Bakasetas, Yunus Mallı, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Kouassi, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny, Fode Koita

12. RANDEVU

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Alanyaspor 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor ise 2 karşılaşmadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlikle bitti. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti. Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet alırken, Akdeniz temsilcisi 2 kez galip geldi, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ABDULLAH AVCI'NIN TRABZONSPOR'UN BAŞINDA İLK ALANYASPOR DEPLASMANI!

Trabzonspor'un başına geçtiği günden itibaren Karadeniz ekibinde önemli çıkışa imza atarak zirveye taşıyan Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başına geçmesinin ardından galibiyet alamadığı Alanyaspor karşısında bu kez kazanmak istiyor. 10 Kasım 2020'de iş başı yapan deneyimli çalıştırıcı Trabzonspor'un başında iki kez karşılaştığı rakibi karşısında evinde 3-1'lik mağlubiyet ve 1-1'lik beraberlik elde etti. 7 Kasım 2020'de deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından takımın başına geçen Avcı, Karadeniz ekibiyle ilk Alanya deplasmanına çıkacak.

EDIN VISCA

Trabzonspor formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol atan, son 3 maçı ise boş geçmeyen Edin Visca, Aytemiz Alanyaspor karşısında golle buluşması halinde Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste dört maçta gol sevinci yaşamış olacak.