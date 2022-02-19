Tüm planlar değişti

Yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle tüm planlar alt üst oldu. Son haftalardaki ideal 11'inden çok fazla değişiklik yapmayı düşünmeyen teknik direktör Abdullah Avcı bazı önemli dokunuşlar gerçekleştirecek. Çünkü Abdülkadir Ömür ve Denswil hasta, Hamsik de sakatlığını tam atlatamadı. Avcı'nın Denswil'in yokluğunda sağ stoperde 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'ı görevlendirmesi beklenirken, Dorukhan'ı ise Ömür'ün yokluğunda sağ bekten alıp orta sahaya çekebilir. Peres sağ beke dönecek. Avcı, tüm oyun planını Bakasetas üzerinden şekillendirecek.