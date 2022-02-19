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Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde bordo-mavililerin kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavililerde Hamsik, Abdülkadir Ömür, Trondsen, İsmail Köybaşı, Denswil ve Enis Destan, Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 16:05 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 16:14
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Zorlu Alanyaspor mücalesi öncesi Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavililerde Hamsik, Abdülkadir Ömür, Trondsen, İsmail Köybaşı, Denswil ve Enis Destan, Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

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İŞTE KAMP KADROSU:

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