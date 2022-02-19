SPOR HABERİ - Trabzonspor Fenerbahçe’yi sollayacak! 88-89 sezonu...

Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, gözünü yeni bir rekora dikti. Fırtına, 25 haftada 60 puanla lider olduğu ligde en çok puana ulaşan takım da olmak istiyor. Karadeniz devi, 1988-89 sezonunda topladığı 93 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakmayı hedefliyor. Trabzonspor, 25. haftaya kadar yakaladığı ortalamasını sürdürmesi durumunda sezonu 91 puanla tamamlayacak. Ancak kalan maçlarını galibiyetle tamamlaması durumunda 99 puana ulaşacak.

AVCI GERİ DÖNDÜ

Teknik direktör Abdullah Avcı hafta başından itibaren hasta olduğu için evde istirahat ediyordu. Tecrübeli hoca dün takımın başında ilk idmanına çıktı. Avcı'nın önemli oranda iyileştiği ve Alanya'da takımın başında yer alacağı dile getirildi.

4 KEZ KAYBETTİ

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçen sezonun 8. haftasında takımın başına getirilmesinin ardından başarılı performans gösterdi. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 57 lig maçında 36 galibiyet, 17 beraberlik aldı ve sadece 4 kez kaybederek 2.19 puan ortalaması elde etti.