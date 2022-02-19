Cornelius bu kez atacak

1-1 sonuçlanan Giresunspor karşılaşmasında fileleri sarstıktan sonra bir daha gol atamayan Danimarkalı forvet, Alanya karşısında hasreti bitirmek istiyor. Son Konyaspor mücadelesindeki performansıyla alkış alan, ilk golün asistini yapan ve bir topu da direkten çıkan 28 yaşındaki futbolcunun skor üretemediği en uzun süre sezonun ilk yarısında 4 haftalık dönemde olmuştu.

Hamsik ayrı çalıştı

SIVASSPOR maçında sakatlanan Marek Hamsik; Giresunspor, Kasımpaşa ve Galatasaray sınavlarında yoktu. İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oynayan 34 yaşındaki süper yıldız, ağrıları arttığı için dün de ayrı çalıştı. Durumu bugün netleşecek.