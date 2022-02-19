37 yıllık hasret! Trabzonspor şampiyonluğa koşuyor

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası fark etmiyor; rakiplerini bir bir deviren Trabzonspor 37 sene sonra çifte mutluluk yaşamak istiyor. Fotomaç'ın derlediğihabere göre en son 1983-84'te hem lig şampiyonu olan hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fırtına, müthiş geçirdiği sezonda aynı başarıyı tekrarlayıp, tarih yazmayı hedefliyor.







Sezon başından beri ligde sadece 1 kez yenilen ve 17 haftadır zirveye ambargo koyan Trabzonspor, çifte kupa peşinde. Bordo- mavililer geçtiğimiz hafta en yakın takipçisi Konyaspor'u yenerek bir maçı eksik rakibi ile puan farkını 12'ye çıkarmıştı. Hem ligde hem de kupada çifte mutluluk hedefleyen Abdullah Avcı, bu müthiş sezonda tarihe geçebilir.





