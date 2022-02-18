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Visca kendini buldu

Teknik direktör Abdullah Avcı, Edin Visca'yı 2011-12 sezonunda o zamanki adıyla İstanbul BB'ye transfer etmişti. Uzun yıllar 31 yaşındaki Boşnak oyuncuyla çalışan Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçmesiyle bu birliktelik son bulmuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 06:50
Visca kendini buldu
Teknik direktör Abdullah Avcı, Edin Visca'yı 2011-12 sezonunda o zamanki adıyla İstanbul BB'ye transfer etmişti. Uzun yıllar 31 yaşındaki Boşnak oyuncuyla çalışan Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçmesiyle bu birliktelik son bulmuştu. Başakşehir'de Avcı ile 208 maça çıkan yıldız futbolcu 62 gole imza atarken, 64 de asist yapmıştı. Devre arasında Trabzonspor'a transfer edilen başarılı sağ kanat, 2.5 sezon sonra yeniden eski hocasıyla buluştu ve 5 maçta 4 gole imza attı. Visca, şampiyonluk yolunda Karadeniz devine önemli katkı sağladı.
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