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Trabzonspor rekora koşuyor! O alanda da şampiyonluk...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, hem sezon sonu şampiyonluk yaşamak, hem de rekor kırmak istiyor. Bu sezon başarıları ile Süper Lig’i kasıp kavuran Fırtına’da forma satışında rekor kırılmak üzere. Daha önceki zirve olan 192 bin adet rakamı rahatlıkla geçilecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 06:50
Trabzonspor rekora koşuyor! O alanda da şampiyonluk...

Lider Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa koşuyor. En yakın takipçisi bir maçı eksik Konyaspor'un 12 puan önünde zirvede yer alan Karadeniz devi, bu başarısını ekonomiye çevirmeyi da başarıyor. Şenol Güneş Stadı'nın isim sponsorluğu anlaşması için birçok firma ile masaya oturan bordomavililer kombine satışlarından da önemli bir gelir elde etti.

Trabzonspor rekora koşuyor! O alanda da şampiyonluk...

Yönetim, kalan haftalar için kombine satışlarını durdurma yönünde karar aldı. Artık maç maç bilet satışı yapılarak önemli bir gelir de elde edilmesi planlıyor. Trabzonspor'un bu sezon için en önemli ekonomik katkılarından birisi de lisanslı ürün satışlarından geldi.

Trabzonspor rekora koşuyor! O alanda da şampiyonluk...

88 BİNE KADAR DÜŞMÜŞTÜ
2019-20 sezonunda 192 bin adet forma satışı ile kulüp tarihinin rekoru kırılırken, geçen sezon ise bu rakam koronavirüs salgınının olumsuz etkisi ile 88 bine kadar düşmüştü. Bordo-mavili takımın bu dönem şampiyonluk mücadelesinde yoluna açık ara devam etmesi forma satışlarına da oldukça olumlu yansıdı. Kulüpten alınan bilgilere göre şu ana kadar satış sayısı 150 bini aştı. Taleplere yetişmek için 50 bin adet yeni forma siparişi de verildi. Yeni formaların da raflardaki yerini almasının ardından kulüp tarihinin en fazla forma satışının gerçekleşmesi ve 200 bin hedefine ulaşılarak rekor kırılması amaçlanıyor. İlgi her geçen gün artıyor.

Trabzonspor rekora koşuyor! O alanda da şampiyonluk...

İLGİ DAHA DA ARTACAK
Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, taraftarlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Orhan, "Her kulvarda çok iyi gidiyoruz. Sezon sonunda tüm hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Ürün satışlarımızın daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

Trabzonspor rekora koşuyor! O alanda da şampiyonluk...

YOK BÖYLE FARK
Karadeniz devi, 25. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki en büyük puan farkına ulaştı. Zirvede en yakın takipçisi olan bir maç eksiği bulunan Konyaspor'un 12 puan önünde bulunan bordomavililer, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 20, Beşiktaş'a 22, Galatasaray'a ise 31 puanlık fark attı.

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