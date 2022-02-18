Hamsik: Ben hazırım

Marek Hamsik ligdeki Sivas maçında yaşadığı sakatlığın ardından 3 hafta forma giyememişti. Giresun ve Kasımpaşa karşılaşmalarında kadroya alınmayan Slovak yıldız, G.Saray deplasmanında ise kulübede beklemişti. 34 yaşındaki orta sahanın forma özlemi hafta sonu Konyaspor önünde sona ermişti. 71. dakikada Bakasetas'ın yerine oyuna giren Slovak oyuncunun gözü şimdi ilk 11'de. Hamsik'in pazar günkü Aytemiz Alanyaspor sınavında ilk 11'de forma giymek istediği belirtildi.



Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 20 maça çıkan Hamsik 2 gol attı 4 de asist yaptı. Sözleşmesi 2023'te bitecek.