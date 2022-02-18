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Abdülkadir Ömür kaleye geçti

Son haftalarda takımın önemli parçalarından birisi olan Abdülkadir Ömür, dün yapılan antrenmanda şut çalışması sırasında kaleye geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 06:50
Abdülkadir Ömür kaleye geçti

Son haftalarda takımın önemli parçalarından birisi olan Abdülkadir Ömür, dün yapılan antrenmanda şut çalışması sırasında kaleye geçti. Kurtarışlarıyla dikkat çeken 22 yaşındaki orta saha, hücum organizasyonlarındaki başarısını kalede de gösterdi. Arkadaşları onu tebrik etti.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ SÜRÜYOR
Bordo-mavili takım, pazar günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı, hasta olduğu için idmana katılmadı. Avcı'nın yokluğunda yardımcı hoca Orhan Ak'ın nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve çift kale maç gerçekleştirildi. Hafif sakatlıkları bulunan Hamsik ve Cornelius, takımdan ayrı koşu yaptı.

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