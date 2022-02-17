Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan: Duam kabul oldu

Trabzonspor'un devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan, bordo-mavili kulüpten teklif alarak duasının kabul olduğunu söyledi. 29 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor dergisinde kendisiyle ilgili hazırlanan soru-cevap bölümüne konuştu. Yusuf, Trabzonspor'un kendisi için bir kulüpten fazlası olduğunu belirterek, "Burası benim ailem. Başka bir takımda bu kadar hevesli olacağımı düşünmüyorum. İstanbul takımlarından da teklifler aldım, 'İnşallah Trabzonspor'dan teklif gelir' demiştim. Duam kabul oldu" dedi. 4.5 yıl Bursaspor ve Kasımpaşa formaları giydikten sonra yuvaya dönen Erdoğan, Trabzon'u çok özlediğini dile getirerek, "Bir süre bol bol gezip, insanların arasında olacağım. Normalde ise idman dışındaki zamanlarımı çocuğumla geçiriyorum" ifadelerini kullandı.



"ELİMDE OLSA HİÇ AYRILMAZDIM"

Yusuf Erdoğan, "Kendi yaşamınızla ilgili bir şeyi değiştirmeye kalkarsanız bu ne olurdu?" sorusuna, "Trabzonspor'dan hiç ayrılmayıp, mücadeleye devam ederdim" yanıtını verirken, "En son kimi mutlu ettin?" sorusunu ise, "Tekrar Trabzonspor'a gelerek beni sevenleri mutlu ettim. Gidişime üzülen çok kişi vardı. Ailem de iyi Trabzonsporludur. Eşim de burayı çok seviyor. Kısaca bu kararımla çok kişiyi mutlu ettim" şeklinde cevapladı.