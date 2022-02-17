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Trabzonspor'da Abdullah Avcı’nın zor kararı

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Marek Hamsik iyileşti, Peres’in cezası bitti. İki yıldızına 11’de yer arayan Abdullah Avcı, herkesin formda olması nedeniyle zorluk yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı’nın zor kararı

Fırtına'da hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı tatlı bir 'kadro genişliği' sıkıntısı yaşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavili ekipte Marek Hamsik'in sakatlığı geçerken, Bruno Peres de sarı kart cezasını Konyaspor sınavında oynamayarak tamamladı. İki yıldız da onbirdeki yerlerini geri almayı hedefliyor. Ancak bu futbolcuların yokluğunda sağ bekte görev yapan Dorukhan ve orta sahada oynayan Siopis, başarılı performanslara imza atmıştı. Avcı, Alanya sınavında bu 4 oyuncu ve Bakasetas arasında bir tercih yapacak. İki isim kulübede oturacak.
8 gole katkı yaptı..

Hamsik, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 20 maçta 2 gol+4 asistle 6 gole etki etti. Sağ bek Peres de 19 karşılaşmada, 1 asist gerçekleştirdi. Devler Ligi elemesindeki Roma maçında da 1 asisti var.

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