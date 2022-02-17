TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer sözleri!

"TRABZONSPOR'U AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTİYOR" "Sezon sonu Uğurcan Çakır'a teklifler var mı?" sorusuna, "Teklif aşaması olarak bir durum yok ama Uğurcan sadece şampiyonluğa odaklı, iyi oynamaya odaklandı. Kendisini iyi olduğu zaman Avrupa'daki insaların kendisini isteyeceğini biliyor.

İlk hedef Trabzonspor şampiyonluğu bu yüzden buna motive. Trabzonspor'u Avrupa'da temsil etmek çok istiyor. İnşallah bu hayaline kavuşur. Biz gurur duyuyoruz her zaman" şeklinde cevap verdi.