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TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer sözleri!

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da en dikkat çeken isimlerin başında kuşkusuz milli kaleci Uğurcan Çakır geliyor. Performansıyla parmak ısırtan ve Avrupa kulüplerinin transfer listesine giren başarılı eldiven için kardeşi ve menajeri Necdet Çakır'dan açıklama geldi. İşte dikkat çeken Uğurcan Çakır sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:52
TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer sözleri!

Trabzonspor'un Konyaspor'u 2-1'lik skorla geçtiği maçın ardından Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın kardeşi ve menajeri Necdet Çakır, 61saat'e özel açıklamalarda bulundu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer sözleri!

"ABDULLAH AVCI'NIN SİSTEMİNE AYAK UYDURDU"

Karşılaşmayı değerlendiren Çakır, "Bundan önceki yıllarda heyecanlanıyorduk taraftar olarak bu stresi kaldırabilecek miyiz? diye . Taraftarda artık Abdullah Avcı'nın sistemine ayak uydurdu. Sakin kalıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer sözleri!

Uğurcan zaten şampiyonluğa odaklandı her Trabzonspor futbolcusu gibi. Yediğimiz gole kadar istediğimiz her şeyi yaptık. Pozisyon da vermedik. Yediğimiz golden sonra küçük bir panik yaptı. Oyunu değişiklikleri çok etkili oldu. Galip geldik mutluyuz" dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer sözleri!

"TRABZONSPOR'U AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTİYOR"

"Sezon sonu Uğurcan Çakır'a teklifler var mı?" sorusuna, "Teklif aşaması olarak bir durum yok ama Uğurcan sadece şampiyonluğa odaklı, iyi oynamaya odaklandı. Kendisini iyi olduğu zaman Avrupa'daki insaların kendisini isteyeceğini biliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer sözleri!

İlk hedef Trabzonspor şampiyonluğu bu yüzden buna motive. Trabzonspor'u Avrupa'da temsil etmek çok istiyor. İnşallah bu hayaline kavuşur. Biz gurur duyuyoruz her zaman" şeklinde cevap verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer sözleri!

"MAAŞ VE PARA BUNLAR ÖNEMLİ DEĞİL"

Yeni sözleşme görüşmeleri ile ilgili ise Çakır, "Trabzonspor her zaman alt yapısı bünyesinden çıkan oyunculara ne yapacağını biliyor. Bizde onlara insiyatifi bıraktık. Trabzonspor şampiyon olsun. Maaş ve para bunlar önemli değil. İnşallah şampiyon oluruz. Bunlar önemsiz şeyler" dedi.

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