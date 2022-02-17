TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Denswil ve Puchacz operasyonu!

Trabzonspor kiralık olarak forma giyen iki kiralık olarak forma giyen iki oyuncuyu da bırakmak istemiyor.

Sezon başıında İtalya'nın Bologna takımından kiralanan Stefano Denswil ve ara transfer döneminde Union Berlin'den 6 aylığına alınan Tymoteusz Puchacz performanslarıyla göze girdi. Her iki oyuncu için teknik ekibin 'kalsın' raporu vermesi kurmayları harekete geçirdi. Gelen bilgilere göre, ilk görüşme Denswil'in menajeri ile yapılacak.

Bologna ile kontratı bu sezon bitecek olan Hollandalı stoper Denswil'e 2+1 yıllık sözleşme ve her yıl için 1 milyon 300 bin euro garanti ücret önerilecek. Puchacz için ise kulübü Union Berlin'e 2.5 milyon euroluk bir bonservis bedeli teklifi yapılacak. Polonyalı sol beke de yıllık 1 milyon 100 eurodan 3+1 yıllık kontrat önerilecek.