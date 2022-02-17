Trabzonspor Avrupa devleri ile yarışıyor

Trabzonspor, 2.40'lık puan ortalamasıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi artı Portekiz, Belçika ve Hollanda liglerinde en iyi puan ortalaması elde eden 5 takımdan biri oldu. Süper Lig'in açık ara lideri olan Fırtına, Avrupa'da da adından söz ettiriyor. Karadeniz Fırtınası; Porto (2.73), Manchester City (2.52), PSG (2.46) ve Ajax'ın (2.45) ardından 2.40 ile en iyi puan ortalamasına ulaşan takım durumunda. Bundesliga lideri Bayern (2.26), La Liga'da zirvede olan Real Madrid (2.25) ve Serie A lideri AC Milan (2.22) bordo-mavili takımın arkasında kaldılar.