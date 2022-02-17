Fırtına hiç dinmiyor! En büyük 2. fark

Süper Lig'in Atakaş Hatayspor ile birlikte en fazla gol atan (44) takımı konumunda bulunan Trabzonspor'un bu golleri maçın geneline yayması dikkat çekti... Bordo- mavili takım ligde geride kalan 25 haftada 44 kez fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibinin attığı gollerin 25'i ilk kırkbeş dakikada gelirken, ikinci yarılarda kaydettiği golün toplamı ise 19 oldu. Gollerin çeyrek dilimler halindeki dağılımı da neredeyse eşit. Maçlara genelde iyi başlangıç yapan Fırtına ilk 15 dakikalık periyotlarda 8 gol atmayı başardı. 15 ila 30. dakikalar arasında ise 9 gol buldu.

OYUNUN HER ANINDA GOLÜ BULUYOR

İlk yarının son çeyreği olan 30 ile 45. dakikalar arasında da 8 kez fileleri sarstı. Trabzonspor karşılaşmaların ikinci yarılarında da aralıksız gol bulmaya devam etti... Bordo-mavililer 45 ila 60. dakikalar arasında 6 gol atarken nispeten en az golü ise 60 ila 75. dakikalar arasında kaydetti. Bu bölümde 5 golde kaldı. Bordo-mavililer maçların son 15 dakikalık bölümünde ise yine 8 gol atmayı başardı... Trabzonspor, kalesinde ise 25 maçta sadece 18 gole geçit verdi. Maç başına 1.76 gol atarken, 0.72 gol yedi.

EN BÜYÜK 2. FARKI ATTI

Fırtına liginde lider olan takımlar arasında en yakın takipçisine en çok puan farkı atan 2. takım. Oynadığı 25 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden ve 60 puanla lider olan bordo-mavililer, bir maçı eksik olan ikinci Konyaspor'un (48 puan) 12 puan önünde yer alıyor. 3. sıradaki Adana Demir'e ise 19 puan fark attı. En büyük farkı yapan PSG, ikinci Marsilya'nın tam 13 puan önünde.