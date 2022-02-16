Trabzonspor'a Denswil müjdesi! Alanyaspor maçında...

Trabzonspor'un Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Denswil sakatlanmıştı.
Trabzonspor'un Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Denswil sakatlanmıştı.
Yıldız futbolcu, takım arkadaşı Berat'ın ayağının yüzüne gelmesi ile gözü şişmişti.
Bordo-mavili takımın Konyaspor ile oynadığı maçta Berat Özdemir'in müdahalesi sonrası sol gözünde şişlik meydana gelen Denswil'in sağlık durumu iyiye gidiyor.
Sabah'ın haberine göre; Gözüne yapılan müdahale sonucunda şişliğin önemli oranda azaldığı ve futbolcunun hafta sonunda oynanacak olan Alanyaspor maçına kadar tam hzır hale gelebileceği ifade edildi.