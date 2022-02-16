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Trabzonspor'a Denswil müjdesi! Alanyaspor maçında...

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyasor'u 2-1'lik skorla mağlup etmiş ve en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkarmıştı. Zorlu karşılaşmada Denswil gözüne aldığı darbe ile sakatlanmış ve tecrübeli futbolcunun gözü şişmişti. Denswil'in son durumu ile ilgili müjdeli haber geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:04 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:32
Trabzonspor'a Denswil müjdesi! Alanyaspor maçında...

Trabzonspor'un Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Denswil sakatlanmıştı.

Trabzonspor'a Denswil müjdesi! Alanyaspor maçında...

Yıldız futbolcu, takım arkadaşı Berat'ın ayağının yüzüne gelmesi ile gözü şişmişti.

Trabzonspor'a Denswil müjdesi! Alanyaspor maçında...

Bordo-mavili takımın Konyaspor ile oynadığı maçta Berat Özdemir'in müdahalesi sonrası sol gözünde şişlik meydana gelen Denswil'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

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