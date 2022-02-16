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Trabzonspor her alanda lider!

Trabzonspor, hemen her alanda Süper Lıg'ı kasıp kavuruyor. Takipçisi Konya’nın 12 puan önünde zirvede yer alan Fırtına; hem iç (31) hem dış sahada (29) lider. En çok gol atan (44), en az gol yiyen (18) 2 takımdan da biri oldu. 25 maçta 18 galıbıyet, 6 beraberlık aldı ve sadece 1 kez mağlup oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor her alanda lider!
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet alan ve şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, birçok istatistikte de zirvede yer alıyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de en fazla karşılaşmada galibiyet alan (18), en fazla puan toplayan (60), en fazla gol atan (44) ve en az gol yiyen (18) iki takımdan biri olurken, en iyi averaja sahip (26) tek yenilgisi olan (1), hem dış saha hem iç sahada zirvenin sahibi oldu. Bu sezon oynadığı 25 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor attığı 44 gole karşılık rakiplerine toplam 18 kez geçit verdi.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Trabzonspor dış sahada oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 1 mağlubiyet yaşadı. 22 gol atıp 10 tane yedi. 29 puanla deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu ve dış sahada da zirvede yer aldı. Bordo-mavililerin en yakın takipçisi ise 21 puanla Aytemiz Alanyaspor oldu. Karadeniz devi ayrıca sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek iç saha liderliğini de eline geçirdi. Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken; rakiplerine hiç yenilmedi. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. 31 puanla iç sahada da zirvede. Süper Lig'de olduğu gibi iç sahada da en yakın takipçisi 30 puanlı İttifak Holding Konyaspor oldu.

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