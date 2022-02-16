Trabzonspor her alanda lider!

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Trabzonspor dış sahada oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 1 mağlubiyet yaşadı. 22 gol atıp 10 tane yedi. 29 puanla deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu ve dış sahada da zirvede yer aldı. Bordo-mavililerin en yakın takipçisi ise 21 puanla Aytemiz Alanyaspor oldu. Karadeniz devi ayrıca sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek iç saha liderliğini de eline geçirdi. Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken; rakiplerine hiç yenilmedi. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. 31 puanla iç sahada da zirvede. Süper Lig'de olduğu gibi iç sahada da en yakın takipçisi 30 puanlı İttifak Holding Konyaspor oldu.