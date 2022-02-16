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TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Erdoğan'dan itiraf: Duam kabul oldu!

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un tekrar kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Yusuf, "Başka bir takımda bu kadar hevesli olacağımı düşünmüyorum. Bu süreçte İstanbul takımlarından da teklifler aldım, 'İnşallah Trabzonspor'dan teklif gelir.' demiştim. Duam kabul oldu." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:01
TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Erdoğan'dan itiraf: Duam kabul oldu!

Trabzonspor'un devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan, bordo-mavili kulüpten teklif alarak duasının kabul olduğunu söyledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Erdoğan'dan itiraf: Duam kabul oldu!

Yusuf Erdoğan, Trabzonspor dergisinde kendisiyle ilgili hazırlanan soru cevap bölümünde, bordo-mavili ekibin kendisinde için çok önemli bir yeri bulunduğunu belirtti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Erdoğan'dan itiraf: Duam kabul oldu!

"Trabzonspor, benim için bir kulüpten daha fazlası. Ailem, memleketim gibi." diyen Erdoğan, "Başka bir takımda bu kadar hevesli olacağımı düşünmüyorum. Bu süreçte İstanbul takımlarından da teklifler aldım, 'İnşallah Trabzonspor'dan teklif gelir.' demiştim. Duam kabul oldu." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Erdoğan'dan itiraf: Duam kabul oldu!

Trabzon'u çok özlediğini dile getiren Yusuf Erdoğan, "Bir süre bol bol gezip ,insanların arasında olacağım. Normal şartlar altında ise genellikle antrenman dışındaki zamanlarımı çocuğumla geçiriyorum." açıklamasını yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Erdoğan'dan itiraf: Duam kabul oldu!

Bordo-mavili futbolcu, "Kendi yaşamınızla ilgili bir şeyi değiştirmeye kalkarsanız bu ne olurdu?" sorusuna, "Trabzonspor'dan hiç ayrılmayıp, mücadeleye devam ederdim." yanıtını verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Erdoğan'dan itiraf: Duam kabul oldu!

"En son kimi mutlu ettin?" şeklindeki soru üzerine de Yusuf Erdoğan, "Tekrar Trabzonspor'a gelerek beni sevenleri mutlu ettim. Gidişime üzülen çok kişi vardı. Ailem de iyi Trabzonsporludur. Eşim de burayı çok seviyor. Sonuç olarak bu kararımla çok kişiyi mutlu ettim." değerlendirmesinde bulundu.

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