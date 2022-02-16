TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Erdoğan'dan itiraf: Duam kabul oldu!

Trabzon'u çok özlediğini dile getiren Yusuf Erdoğan , "Bir süre bol bol gezip ,insanların arasında olacağım. Normal şartlar altında ise genellikle antrenman dışındaki zamanlarımı çocuğumla geçiriyorum." açıklamasını yaptı.

Bordo-mavili futbolcu, "Kendi yaşamınızla ilgili bir şeyi değiştirmeye kalkarsanız bu ne olurdu?" sorusuna, " Trabzonspor 'dan hiç ayrılmayıp, mücadeleye devam ederdim." yanıtını verdi.

"En son kimi mutlu ettin?" şeklindeki soru üzerine de Yusuf Erdoğan, "Tekrar Trabzonspor'a gelerek beni sevenleri mutlu ettim. Gidişime üzülen çok kişi vardı. Ailem de iyi Trabzonsporludur. Eşim de burayı çok seviyor. Sonuç olarak bu kararımla çok kişiyi mutlu ettim." değerlendirmesinde bulundu.