İddaa şampiyonu belirledi

Lıder Trabzonspor'un en yakın takipçisi Konyaspor'u yenmesi ve puan farkını 12'ye çıkarması sonrası Türkiye'de bir ilk yaşandı. İddaa, ilk kez bitime 13 hafta kala şampiyonluk bahsini kapattı. Bu durum 'İddaa şampiyonu ilan etti' şeklinde yorumlandı. Geçen hafta Trabzonspor'un oranı 1.05'ti. Fırtına açık ara ağır favori durumundaydı.
Lıder Trabzonspor'un en yakın takipçisi Konyaspor'u yenmesi ve puan farkını 12'ye çıkarması sonrası Türkiye'de bir ilk yaşandı. İddaa, ilk kez bitime 13 hafta kala şampiyonluk bahsini kapattı. Bu durum 'İddaa şampiyonu ilan etti' şeklinde yorumlandı. Geçen hafta Trabzonspor'un oranı 1.05'ti. Fırtına açık ara ağır favori durumundaydı.