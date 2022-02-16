Fırtına’nın İsviçre çakıları

Fırtına'nın başarısının altında özveri yatıyor. Sezon başında transfer edilen Dorukhan hem orta saha hem de sağ bek performansı ile takımın en önemli jokerlerinden birisi oldu. Sol stoper Denswil ise en fazla farklı mevkilerde oynayan isim. Sol bek, sol stoper olarak zaman zaman görev yapan 28 yaşındaki Hollandalı, son haftalarda ise sağ stopere geçti. Bir diğer joker ise Djaniny. Orijinal mevkii forvet olan ancak bu bölgeden daha çok sol ve sağ kanatta görev yapan Djaniny de en çok yeri değişen isimlerden birisi oldu.